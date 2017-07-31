На зиму хватит: в Украине увеличиваются запасы газа

В украинских подземных газохранилищах увеличиваются запасы природного газа, и сейчас в ПХГ накоплено уже 13 миллиардов кубометров, что на двадцать процентов больше, чем годом ранее.
Как сообщает replyua.net, об этом написал на своей странице в Фейсбуке Максим Белявский, советник министра угольной промышленности и энергетики. «Перезимуем. Сегодня утром запасы газа в хранилищах пересекли отметку - 13 миллиардов кубов, это на 20% больше, чем в прошлом году», подчеркнул Белявский. Ранее сообщалось, что подземные хранилища за последнее время пополнились 4,5 миллиардами кубометров газа, и по состоянию на 22 июля в ПХГ Украины хранилось уже 12 миллиардов 675 миллионов кубометров топлива.
В прошлом году отбор превысил закачку на два миллиарда кубометров, всего по итогам года из хранилищ было отобрано 8,39 миллиардов кубометров, закачка достигала 6,38 миллиардов кубометров. В этом году, в новом отопительном сезоне, эксперты не прогнозируют дефицита газа – в ПХГ накоплено достаточно топлива, чтобы пройти сезон бесперебойно.