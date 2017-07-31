Рабинович и Савченко создали свои партии не для парламента, а чтобы приумножить бардак – политолог

Во время интервью сайту «24» украинский политический эксперт Михаил Бесараб выразил мнение, что главной целью создания партии Надежды Савченко и силы «Новая Жизнь» во главе с Вадимом Рабиновичем, является сохранение ситуации хаоса в Украине, в то время, как результаты выборов в Верховную Раду для них играют второстепенное значение. Об этом сообщает replyua.net. В том числе, эксперт говорит, что вдохновителями создания этих сил и спонсорами не преследуется цель получения депутатского мандата.
«Они заинтересованы в том, чтобы такие силы были использованы в соответствующих комбинациях, которые должны истощит конкурентов и внести хаос в процесс выборов», - заявил политолог.
По его убеждению, ко всем этим силам непосредственное отношение имеет Россия. Враждебные силы действуют в Украине, и они изо всех сил пытаются дискредитировать нынешнее украинское руководство, из-за чего показатель доверия ко всем политикам существенно снизился. Как бы там ни было, говорит Бесараб, существенные изменения может внести избирательная кампания. Впрочем, ситуация так быстро меняется, что нет смысла озвучивать определенные прогнозы.