Омелян прокомментировал скандальное фото пилота, спасшего жизнь пассажиров в Турции, с Лавровым

На своей странице в Facebook глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил мнение, что фотография руководителя российского МИДа Сергея Лаврова на Facebook-странице Александра Акопова, украинского пилота, ставшего героем в Турции после того, как успешно посадил аварийный самолет, не означает, что он поддерживает Россию. Об этом сообщает replyua.net.
«Началась неделя отпуска, как обычно, в Турции, так как на Затоку я пока не заработал. По пути в Стамбул у меня состоялась встреча с нашим героем — Александром Акоповым. Это высококлассный пилот, которому в месте со своим партнером удалось спасти несколько десятков жизней, сделав просто невозможное на минувшей неделе в стамбульском аэропорту», — пишет Омелян.
Кроме того, министр напомнил, что на протяжение ближайших нескольких дней будет проведено расследование инцидента, однако то, как Акопов действовал во время посадки самолета, можно вносить в хрестоматию, а его мастерство «очень просто сравнить с автором «чуда на Гудзоне». «Что же касается Лаврова и «зрады» — ее нет никакого смысла искать. Господин Акопов является гражданином нашей страны», — добавил министр.