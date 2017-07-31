Власти Украины экстрадируют Саакашвили в Грузию

Власти Грузии надеются на то, что Киев экстрадирует Михаила Саакашвили в Грузию сразу после того, как он вернется в Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такое заявление прозвучал от Теи Цулукиани, министра юстиции Грузии.
«Это правовой и следственно-прокурорский процесс. Мы услышали с украинской стороны различные заявления, но правда одна – грузинская сторона в свое время потребовала выдать тогда еще гражданина Грузии Михаила Саакашвили по четырем уголовным делам», отметила министр. По ее словам, речь идет о разгоне мирного митинга, об избиении депутата, о разгроме телекомпании, и грузинские власти настаивали на экстрадиции политика в Грузию еще в 2014 году, когда он только прибыл в Украину, однако ответа не получили.
Министр добавила, что лишь год спустя власти Грузии получили ответ от украинской стороны о том, что Киев не экстрадирует Саакашвили, поскольку преследование этого человека не является лишь правовым. По мнению министра, теперь Киев поменял свое мнение о бывшем главе Одесской области.