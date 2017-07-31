Украинцев предупредили об очень жаркой погоде на неделю

Согласно информации синоптиков, сегодня, 31 июля, фактически вся территория Украины окажется под влиянием области повышенного давления, из-за чего погода будет облачной, но осадков при этом не прогнозируется, сообщает replyua.net. В частности, на сайте Укргидрометценра отмечается, что в ночное время суток столбики термометров покажут температуру в пределах до +25 - +30 градусов. Еще жарче будет на Прикарпатье и Закарпатье – от +31 до +33 градусов тепла. Что касается погоды в Киеве, то жителей столицы и ее гостей ожидает небольшой ветер в пределах 10 метров в секунду, а температура воздуха будет составлять в пределах +29 градусов.
Дальнейшее потепление стоит ожидать уже с первого дня августа – на завтра синоптики спрогнозировали сухие и жаркие погодные условия. Ночью температура воздуха составит +14 - +20 градусов, на морском побережье до +24; днем - +28 - +34. Особенно жарко будет до +37. Также без осадков будет завтра в Киеве, ночью воздух прогреется до +18 - +20, днем - +30 - +32.
Ранее был составлен прогноз погоды на август, согласно которому первая декада последнего месяца лета будет очень жаркой и знойной, после чего придет резкое похолодание в сопровождении ливней и гроз.