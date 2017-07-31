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Украинцев предупредили об очень жаркой погоде на неделю

Украинцев предупредили об очень жаркой погоде на неделю
Согласно информации синоптиков, сегодня, 31 июля, фактически вся территория Украины окажется под влиянием области повышенного давления, из-за чего погода будет облачной, но осадков при этом не прогнозируется, сообщает replyua.net. В частности, на сайте Укргидрометценра отмечается, что в ночное время суток столбики термометров покажут температуру в пределах до +25 - +30 градусов. Еще жарче будет на Прикарпатье и Закарпатье – от +31 до +33 градусов тепла. Что касается погоды в Киеве, то жителей столицы и ее гостей ожидает небольшой ветер в пределах 10 метров в секунду, а температура воздуха будет составлять в пределах +29 градусов.

Дальнейшее потепление стоит ожидать уже с первого дня августа – на завтра синоптики спрогнозировали сухие и жаркие погодные условия. Ночью температура воздуха составит +14 - +20 градусов, на морском побережье до +24; днем - +28 - +34. Особенно жарко будет до +37. Также без осадков будет завтра в Киеве, ночью воздух прогреется до +18 - +20, днем - +30 - +32.

Ранее был составлен прогноз погоды на август, согласно которому первая декада последнего месяца лета будет очень жаркой и знойной, после чего придет резкое похолодание в сопровождении ливней и гроз.
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