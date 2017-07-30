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Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Представление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог
Представление с Михаилом Саакашвили – это безусловно интересное и увлекательное событие, но с началом новой недели намного больше беспокоят две новости, которые еще до конца непонятны. Первое, это заявление губернатора Запорожской области Константина Брыля о попытке государственного переворота. Второе, попытка погрома суда в Одессе, который осуществила организация со странным названием «За светлое будущее». Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Уколов.

По его словам, совсем не случайно все это происходит в двух крупнейших центрах Юга Украины. Если принять эту логику, то чего-то подобного следует ожидать в Николаеве и Херсоне, а может даже в Бессарабии в Одесской области. «Эти угрозы гораздо серьезнее, чем возможный прилет апатрида в Борисполь. Я надеюсь в СБУ это заметили», – написал Виктор Уколов.

Он отмечает, что вообще в истории Украины это первое такое выступление председателя ОГА со столь резким заявлением-предупреждением. Фактически экс-заместитель главы СБУ поставил на кон свою репутацию, апеллируя непосредственно к СМИ. Видимо он считает, что у нас не осталось времени на обычную бюрократическую процедуру, или не доверяет тем, кто должен передавать информацию от него.
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