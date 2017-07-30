Україна нарощує кількість енергії з поновлюваних джерел

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Фахівці експертної групи IB Centre провели моніторинг кількості об’єктів відновлюваної енергетики, які існували в Україні на початок 2017 року та на поточний момент. Новини доволі приємні – інформує ресурс replyua.net з посиланням на Ecotown.Так, за перші півроку 2017 року на території України було побудовано та введено в експлуатацію сімдесят дев’ять нових об’єктів поновлювальної енергетики. Сукупна потужність цих об’єктів сягнула ста вісімдесяти двох мегават. Серед перелічених об’єктів шістдесят сім сонячних електростанцій. При цьому потужність вітропарків зросла на двадцять мегават – до чотирьохсот п’ятдесяти восьми мегават, що становить майже п’ять відсотків.Крім того, зафіксовано зростання потужності малих гідроелектростанцій – до ста двадцяти мегават – та об’єктів електрогенерації на біомасі – до тридцяти трьох мегават. Загалом, об’єкти поновлювальної енергетики в Україні сягнули в сукупності потужності в тисячу чотириста шістдесят один мегават. Крім того, до кінця року планується реалізація ще сімдесяти інвестиційних проектів у сфері відновлюваної енергетики. У разі їх успішної реалізації, частка енергії з поновлюваних джерел в Україні сягне чотирьох цілих трьох десятих відсотка.