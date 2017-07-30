З полону бойовиків звільнили українського суддю – СБУ

У службі безпеки України повідомили, що в суботу, 29 липня, вдалося звільнити з полону бойовиків так званої «ЛНР» суддю Апеляційного суду Луганщини Віталія Руденка, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Представники Служби безпеки України повідомили, що Руденка утримували в полоні та піддавали тортурам бойовики «Луганської народної республіки» останні дев’ять місяців. Чоловіка звільнили разом з українською блогеркою Людмилою Сурженко. Відомо, що жінка з дитинства має інвалідність через вади слуху, але навіть попри це бойовики звинуватили її у шпигунській діяльності на користь Збройних Сил України, а також піддавали численним тортурам. Прес-служба СБУ додала, що Віталій Руденко та Людмила Сурженко були включені до Мінських списків полонених.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна буде звертатися до міжнародних судів зі справою Людмили Сурженко, яка має інвалідність по слуху з дитинства. За словами глави уряду, наразі жінка перебуває у безпеці під наглядом медиків у дуже важкому психологічному стані.