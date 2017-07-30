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Українець перебував 17 років в рабстві в Азербайджані

Українець перебував 17 років в рабстві в Азербайджані
Громадянин України перебував на території Азербайджану 17 років, будучи захопленим у рабство. Про цей випадок повідомив заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

На даний момент посольство України в Баку спільно з Національною поліцією займаються тим, аби повернути громадянина України на батьківщину. Відомо, що це чоловік 1952 року народження і починаючи з 1991 року він систематично їздив до Азербайджану на заробітки. Однак, приблизно в 1999 році, чоловік потрапив до роботодавця, який, використовуючи фізичне насильство, змушував його до рабської праці.

За останні 17 років чоловіка не один раз «перепродавали» іншим власникам господарств, однак виявити його вдалося на території однієї із тваринницьких ферм в Баку лише в квітні минулого року під час поліцейського рейду. Українець перебував у вкрай тяжкому стані і донині проходив курс реабілітації. П’ять років тому чоловіка визнали в Україні безвісти зниклим і зняли з обліку за місцем реєстрації. Наразі його паспорт відновили, але рідних його так і не знайшли.
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