Владимир Омелян признался за, что в ситуации с Раянейр он готов быть виноватым

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Facebook рассказал за, что в ситуации с лоукостом Раянейр он готов зять на себя ответственность и быть виновным. По словам Владимира Омеляна, если он и готов быть за что-то виноватым, так это за то, что всколыхнул уютное «украинское болотце» и захотел дать всем возможность выбора: дешевого, среднего, дорогого.«Мы – пока еще бедная нация и мы себе не можем позволить дотировать и в дальнейшем олигархов, которые продают нам услуги гораздо дороже европейских цен. Почему украинец для обычного авиаперелета из Украины в ЕС должен экономить, как европеец для полета на Марс? Почему авиаперелет по Европе может стоить от 5 евро, а в Украине – от 100 долларов?», – задается вопросом министр. Он добавляет, что в ходе переговоров все знали, что все ключевые представители «Борисполя» были на всех переговорах с Раянейр даже, когда очень не хотелось.«Понимаю, так бывает, 25 лет был в покое, а тут случайно назначили непокорного министра», – отметил Владимир Омелян. По его мнению, есть смысл в конце августа – начале сентября сделать мегапубличное обсуждение «Что такое дешевые авиаперевозки и для чего они нужны бизнесу, туризму, государству» с приглашением представителей бюджетных и классических авиалиний, украинских и иностранных аэропортов, представителей городов.