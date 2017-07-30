Україна долучилася до багатонаціональних навчань в Грузії

Сьогодні, 30 липня, у Грузії розпочалися багатонаціональні військові навчання «Гідний партнер-2017», учасниками яких є, крім грузинських військових сил, військовослужбовці ще з шести країн, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Загалом до Грузії прибули 3 тисячі військовослужбовців та 500 одиниць техніки. Серед учасників навчань такі країни як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Україна, Туреччина, Словенія та Вірменія. Ці військові тренування вважаються найбільшими спільними подібними заходами для Грузії та США. Зокрема, до Грузії прибули 1600 американських військових, а з грузинської сторони у навчаннях братимуть участь 800 вояків. Решта є представниками інших країн. Навчання розпочалися на території військової авіабази «Вазіані», що знаходиться неподалік аеропорту Тблісі,та триватимуть два тижні до 12 серпня.
Крім того, передбачено, що приїхати з офіційним візитом та поспостерігати за навчаннями «Гідний партнер-2017» має американський віце-президент Майк Пенс. Він має прибути до Грузії з дводенним візитом вже в понеділок, 31 липня.