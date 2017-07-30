У Криму на свободу вийшов бойовик «ДНР», якого вважають винним в убивстві підлітка на Донбасі



За сприяння російських силовиків, на свободі опинився Вадим Погодін, колишній командир батальйону «Керч», яким керують бойовики самопроголошеної «ДНР». Відповідну інформацію на своїй Facebook-сторінці розмістив адвокат Гліб Глінка. Як



Варто нагадати, що новина про зникнення підлітка вперше з’явилася три роки тому 23 липня. Степана Чубенка востаннє бачили у Донецьку в районі залізничного вокзалу. Того дня він саме приїхав зі столиці та мав намір прямувати до Краматорська. Лише 6 жовтня стало відомо про те, що його знайдене тіло впізнала мати хлопця. За результатами досудового розслідування стало відомо, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачово-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вбили молодого хлопця, для чого було використано вогнепальну зброю.



Затримання Погодіна відбулося в окупованій Ялті 20 червня поточного року, відповідно до рішення суду, він був взятий під варту на сорок діб. Влада РФ готується екстрадувати бойовика до України, де йому доведеться до кінця життя сидіти у в’язниці.



Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції За сприяння російських силовиків, на свободі опинився Вадим Погодін, колишній командир батальйону «Керч», яким керують бойовики самопроголошеної «ДНР». Відповідну інформацію на своїй Facebook-сторінці розмістив адвокат Гліб Глінка. Як передає replyua.net , Погодіна звинувачують у безпосередній причетності до вбивства Степана Чубенка, 16-річного мешканця міста Краматорськ.Варто нагадати, що новина про зникнення підлітка вперше з’явилася три роки тому 23 липня. Степана Чубенка востаннє бачили у Донецьку в районі залізничного вокзалу. Того дня він саме приїхав зі столиці та мав намір прямувати до Краматорська. Лише 6 жовтня стало відомо про те, що його знайдене тіло впізнала мати хлопця. За результатами досудового розслідування стало відомо, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачово-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вбили молодого хлопця, для чого було використано вогнепальну зброю.Затримання Погодіна відбулося в окупованій Ялті 20 червня поточного року, відповідно до рішення суду, він був взятий під варту на сорок діб. Влада РФ готується екстрадувати бойовика до України, де йому доведеться до кінця життя сидіти у в’язниці.