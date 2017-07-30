Геращенко звернеться з вимогою до координатора ОБСЄ

Перша заступниця спікера Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що вона має наміри звернутися до координатора від ОБСЄ з вимогою, аби той відвідав українських полонений на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це політик заявила, коментуючи новину про визволення української блогерки Людмили Сурженко. Геращенко повідомила, що бойовики, утримуючи жінку в полоні, катували її і це обов’язково стане одним із ключових питань для жорстких обговорень на майбутній конференції Мінської гуманітарної групи. Вона має відбутися вже завтра, 31 липня, у форматі скайп-конференції. Крім того, Геращенко наголосила, що це неправильно, що представники міжнародних організацій лише 1 раз відвідали українських заручників, але й тоді не мали змоги побачити всіх полонених. На відміну від бойовиків, українська сторона надає представникам міжнародних організацій доступ до всіх тюрем, додала Геращенко. Щоправда політик також додала, що вона має ще одну хорошу новину, однак розповість про неї згодом
Нагадаємо, днем раніше з полону бойовиків звільнили двох чоловіків, яких затримали разом з полоненим журналістом Станіславом Асєєвим.