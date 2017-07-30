«Чистилище» пополнилось сразу несколькими российскими знаменитостями

В базу преступников сайта «Миротворец» были внесены участники российской группы «Воскресенье» - Алексей Романов, Алексей Коробков, Дмитрий Леонтьев и Юрий Смоляков.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт, фамилии музыкантов были внесены в «Чистилище». Отмечается, что внесение в базу данных связано с гастролями группы «Воскресенье» в Крыму, и музыканты незаконно пересекли границу. В сообщении сайта говорится о том, что в прошлом году группа «Воскресенье» ездила с гастролями в Симферополь. В СМИ ранее появлялась информация о том, что один из музыкантов категорически отказывался ехать в аннексированный Крым, из-за чего участников группы забросали яйцами. Одного из участников действительно не было на концерте в Симферополе, и одна из поклонниц этого коллектива начала кидать яйца, высказав таким неоригинальным способом свое недовольство.
На концерте отсутствовал Андрей Сапунов. Однако, как утверждал источник, зрители бросали яйца не только из-за отсутствия музыкант – им не понравился сам концерт. Он начался с опозданием, качество звука было отвратительным.