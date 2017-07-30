Россиян нужно воспитывать по-другому: Кондратюк разъярил своей идеей сторонников Путина

Для того, чтобы проучить граждан России, необходимо использовать публичное осуждение. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Gazeta.ua, так считает популярный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Он, в частности, призвал ко введению денежного наказания для украинских артистов, которые гастролируют в России.
«За первое нарушение сума штрафа должна составлять 150 тысяч гривен, за второе – вдвое больше, а за третье – 600 тысяч гривен. Им придется определиться с местом проживания. У Ани Лорак, конечно, есть право на гастроли в России и проживание в Турции, но ей нет смысла надеяться на концерты в Украине. Крайним шагом я считаю лишение ее гражданства, хотя этот человек и поддерживает российскую агрессию. Не будет никакого толку также от заключения, так как никто не хочет видеть в тюрьме Потапа и Настю. Так что пускай платят за то, что хотят выступать в России», - заявил продюсер. Кондратюк также убежден, что россиян нужно наказывать другими методами.
«Они, будучи на границе, должны признать факт аннексии Путиным Крыма и введения войск на Донбасс и осудить эти действия. И все, кто желает приехать в Украину на гастроли, должны быть об этом проинформированы, без какого-либо насилия», - добавил он. Отметим, что ряд российских СМИ уже распространили данное мнение Кондратюка, что вызвало шквал язвительных и гневных комментариев.