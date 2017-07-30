В Украине растут зарплаты и уменьшается безработица

Министерство социальной политики приводит новые данные – с начала этого года, когда в стране увеличилась минимальная зарплата, заработки повысились у трех с половиной миллионов украинцев. Как сообщает replyua.net, при этом в ведомстве отметили, что из этого числа украинцев – больше миллиона бюджетники.
С января по май средняя зарплата по стране возросла на 36,8 процентов и достигла 6494 гривен. Что касается рынка труда, то и здесь наблюдаются позитивные сдвиги. К примеру, число работодателей, начавших работать с центрами занятости, возросло за первые пять месяцев этого года сразу на 15 процентов. Вакансии в базе данных тоже увеличиваются – их количество возросло на 19 процентов.
Сейчас в центрах занятости насчитывает больше 570 тысяч вакансий. Теперь число трудоустроенных выросло на 10 процентов и составило 426 тысяч. Растет и скорость трудоустройства: 41 процент граждан получили работу, даже не успев оформить статус безработного. Этим летом число безработных в Украине снизилось на 15 процентов по сравнению с показателями лета прошлого года.