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Европа становится еще ближе: Гройсман анонсировал масштабный дорожный проект

Европа становится еще ближе: Гройсман анонсировал масштабный дорожный проект
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале строительства автодороги ЛьвовТернопольВинницаОдессаНиколаев. С украинской стороны взялись приводить в порядок отдельные куски трасс между городами, объединенными проектом. Приводят в порядок 70 км от границы до Львова, 90 км между Львовом и Тернополем и 270 км между Уманью и Одессой, построят восточный объезд для Тернополя и реконструируют северный для Львова. Об этом в эфире одного из телеканалов отметил политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, в целом выходит, что от Гданьска до Одессы по этой трассе будет примерно 1700 км, а не было бы Путина или будь на месте Лукашенко кто-то вроде Дали Грибаускайте, и можно было бы спрямить примерно до 1200 км. Минимум 5 часов лишних в дороге от моря до моря, а так срезали бы через уголок Беларуси под Брестом, там на Ровно, все ту же Винницу – и на Одессу. «Я понимаю, что на сегодня от Тульчина до Балты скорее направления, чем дороги – но там меньше 300 км от Винницы до Причепивки. Это спрямляет около 100 км – минимум час езды», – отметил политолог.

Он добавляет, что такие проекты – они не столько инфраструктурные, сколько цивилизационные. Они позволяют почувствовать на практике, насколько Европа близко, насколько это не «заграница», а соседние города. И ведь на самом деле: по этой трассе одесситу съездить на прохладное Балтийское море – не дольше и не сложнее, чем ужгородцу – на бурое Азовское море. Это одно из решений, что отодвинут линию фронта и от Львова, и от Запорожья максимально далеко – на другой конец цивилизации. «Это расстояние не в километрах, это расстояние в головах между «там» и «тут», «у них» и «у нас», «наши» - и «чужие». Поэтому это более чем своевременные бюджетные расходы именно во время войны», – прокомментировал Алексей Голобуцкий.
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