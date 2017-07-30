В Украине возможно появление памятников советским военным – историк

В беседе с журналистами «Нового времени» известный в Украине исторический эксперт Ярослав Грицак заявил о возможности восстановления в стране памятников ряду военных деятелей советских времен. Об этом сообщает replyua.net. По его словам, разговоры о Бандере – это фактор, разъединяющий украинцев, в то время, как Сталин наоборот, считается личностью, к которой в Украине все относятся весьма негативно, так как именно он организовал в нашей стране голод. В связи с этим нет оснований, чтобы в Украине появились памятники Сталину.
«Я также не верю, что кому-то придет в голову восстановить памятники Ленину там, где они ранее стояли, так как в Украине этот символ уже давно умер. А вот все основные «живучие» символы у нас имеют отношение к «Великой Отечественной войне», так что нельзя отрицать вероятности появления в городах Украины улиц в честь Ватутина или Жуковского», - сказал Ярослав Грицак.
Он отметил, что декоммунизация страны началась не из-за того, что сам коммунизм является чем-то для нас чуждым и пришедшим от России. «Это – строй, приведший к массовым убийствам, поэтому его воссоздание не является возможным», - подчеркнул он.