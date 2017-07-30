В Запорожье будут выпускать дешевые трамваи

На предприятии коммунальной формы собственности «Запорожьеэлектротранс» начали выпускать трамваи, сборка которых осуществлялась сотрудниками собственной производственной базы. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информацию портала Запорожского областного совета.
В частности, известно, что 27 июля завершился процесс серийных испытаний, после чего на улицах областного центра появился первый трамвай, собранным на предприятии «Запорожьеэлектротранс». Согласно прогнозам, до конца текущего года завершится сборка четырех трамваев, а в следующем году соберут уже на один трамвай больше. Не тау давно компании была предоставлена лицензия, дающая право на сборку пяти десятков трамваев. Один такой трамвай стоит шесть миллионов гривен. Большую часть этой суммы составляет стоимость кузова, приобретенного у компании «Политехносервис» (город Калуш Ивано-Франковской области), которая в процессе производства задействует чешскую технологию.
Как результат, отметили в горсовете Запорожья, стоимость трамвая для бюджета в три раза ниже, если бы его покупали в других украинских городах.