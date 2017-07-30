«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда в Польшу

Компания Укрзализныця анонсировала новые пассажирские поезда, которые начнут курсировать в Польшу уже с 24 августа.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, вторая пара поездов Интерсити сообщением Киев-Перемышль будет курсировать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу. «Второй поезд в направлении Перемышля - это оперативная реакция на растущий спрос в этом направлении. В общем - это часть системной и масштабной работы по развитию железнодорожного пассажирского сообщения Украина - Европейский Союз», - заявил Войцех Балчун, глава УЗ, и подчеркнул, что новый составит позволит жителям Тернополя, Винницы и Хмельницкого без пересадок путешествовать в Евросоюз.
В этих трех городах проживают около миллиона человек, и им предоставляется возможность съездить в Европу, потратив на билет очень небольшую сумму. Они доедут до польского Перемышля, после чего могут сделать удобную пересадку на любой вид транспорта, чтобы путешествовать по многим странам Европы. В связи с введением безвизового режима такой маршрут станет очень актуальным, считают в компании.