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«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда в Польшу

«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда в Польшу
Компания Укрзализныця анонсировала новые пассажирские поезда, которые начнут курсировать в Польшу уже с 24 августа.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, вторая пара поездов Интерсити сообщением Киев-Перемышль будет курсировать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу. «Второй поезд в направлении Перемышля - это оперативная реакция на растущий спрос в этом направлении. В общем - это часть системной и масштабной работы по развитию железнодорожного пассажирского сообщения Украина - Европейский Союз», - заявил Войцех Балчун, глава УЗ, и подчеркнул, что новый составит позволит жителям Тернополя, Винницы и Хмельницкого без пересадок путешествовать в Евросоюз.

В этих трех городах проживают около миллиона человек, и им предоставляется возможность съездить в Европу, потратив на билет очень небольшую сумму. Они доедут до польского Перемышля, после чего могут сделать удобную пересадку на любой вид транспорта, чтобы путешествовать по многим странам Европы. В связи с введением безвизового режима такой маршрут станет очень актуальным, считают в компании.
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