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Саакашвілі в Україну не пустять – Слободян

Саакашвілі в Україну не пустять – Слободян
У разі, якщо колишній президент Грузії та екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі вирішить прибути в Україну після того, як його позбавили українського громадянства, співробітники Державної прикордонної служби не пустять його на територію держави. Про це заявив речник відомства Олег Слободян, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Слободян зазначив, що у цій справі прикордонники будуть діяти в рамках закону і «в ситуації, коли людина з недійсним паспортом України буде намагатися перетнути кордон держави, підстави для цього будуть автоматично скасовані». При цьому речник Держприкордонслужби додав, що відомство не володіє повноваженнями щодо затримання людей, бо це є компетенцією Національної поліції. Слободян зауважив, що для затримання необхідно мати відповідне доручення, йому ж наразі про існування такого документа невідомо.

Варто нагадати, 26 липня стало відомо про те, що український президент Петро Порошенко позбавив Михайла Саакашвілі українського громадянства, однак на сайті глави держави цей указ не був опублікований.
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