У СБУ заперечили, що Троян є підозрюваним у справі щодо вимагання

У Службі безпеки України заявили, що попередньо поширена інформація про те, що заступник керівника МВС Вадим Троян є підозрюваним у справі про вимагання грошей, не є достовірною, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У прес-службі відомства зазначили, що співробітники СБУ провели спеціальну операцію щодо документування і затримання 3 осіб, яких підозрюють у вимаганні грошей з підприємця. Суд вже обрав для затриманих запобіжний захід. У Службі безпеки України повідомили, що вони провели обшуки вдома у Вадима Трояна в зв’язку з отриманням інформації про ймовірну його участь у цій справі, однак в ході обшуків інформація щодо причетності заступника керівника МВС не підтвердилася. Слідство щодо інших осіб, яких нині затримали правоохоронці, продовжується.
Варто нагадати, днем раніше в українських засобах масової інформації з’явилася новина про те, що заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна затримали на отриманні хабара в розмірі 2 млн гривень. Публікацію видань супроводжував знімок, на якому Троян був зображений за столом, на якому лежав великий чорний пакет.