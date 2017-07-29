УПЦ КП позиционирует себя как церковь воюющей страны, то УПЦ МП апеллирует к примирению

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Два крестных хода состоялись в Киеве по случаю Дня крещения Киевской Руси князем Владимиром. 28 июля от Владимирского собора к памятнику князю Владимиру прошли священники и верующие УПЦ Киевского патриархата. А днем раньше от памятника Владимиру к Киево-Печерской лавре прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата. Несмотря на заявления обеих церквей о тесном сотрудничестве и понимании, на самом же деле православные конфессии становится все более отдаленнее друг от друга, в частности – относительно позиции церквей по поводу войны в Донбассе.Если УПЦ КП позиционирует себя как церковь воюющей страны, то УПЦ МП апеллирует к примирению. Правда, отношение к конфликту на Востоке Украины среди священников и верующих УПЦ МП довольно неоднозначное. В общем, в последнее время украинские православные церкви еще больше отдалились друг от друга.Как отметил в эфире одной из радиостанций директор Религиозно-информационной службы Украинского католического университета Тарас Антошевский, за последние три года отношения между православными церквями в Украине настолько ухудшились, что о каком-то диалоге между ними речь вообще не идет. Они разошлись, как в силу внутренних процессов, так и через те процессы, которые происходят в стране.