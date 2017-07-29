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Сепаратисти звільнили 2 полонених, яких захопили разом з журналістом Асєєвим

Сепаратисти звільнили 2 полонених, яких захопили разом з журналістом Асєєвим
На підконтрольні офіційному Києву прибули двоє людей, які раніше були захоплені бойовиками так званих республік разом з донецьким журналістом Станіславом Асєєвим, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію оприлюдни керівник громадської організації «Група Патріот» Олег Котенко. Він розповів, що 2 осіб, яких також затримали «в рамках цієї кримінальної справи» представникам організації, які опікуються визволенням заручників, вдалось перевести на підконтрольну Києву території, однак решта осіб досі перебувають у бойовиків і стан їхнього здоров’я залишається невідомим. За словами Котенка, ці люди були включені Службою безпеки України до списків на обмін і наразі сторони продовжують переговори щодо їх звільнення. Крім того, раніше повідомлялося, що у Станіслава Асєєва виникли серйозні проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, Станіслав Асєєв, який друкувався в українських ЗМІ під псевдонімом «Станіслав Васін» і жив в окупованому Донецьку, про життя в якому і писав для українських видань, припинив виходити на зв'язок після 2 червня. Згодом з’явилися підтвердження, що чоловіка захопили бойовики так званої «ДНР».
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