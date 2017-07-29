У МОН повідомили, коли чекати перші списки абітурієнтів, які рекомендовані на «бюджет»

У Міністерстві освіти та науки заявили, що вже до вівторка, 1 серпня будуть оприлюднені списки абітурієнтів, які отримають рекомендації на бюджетні місця за рахунок адресного розміщення державного замовлення, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідну інформацію повідомив очільник Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров. Він зазначив, що в разі, якщо після публікації списків та розподілу бюджетних місць, вступники матимуть сумніви та питання щодо їх справедливості, вони мають можливість звернутись перш за все до приймальної комісії ВНЗ або до міністерства. Шаров зауважив, що тоді вже будуть відомі прохідні бали вступників по кожній конкурсній пропозиції і можливо буде верифікувати право кожного на ту чи іншу пропозицію.
Варто відзначити, що це вже третій рік підряд в Україні використовується алгоритм адресного розміщення державного замовлення під час вступної кампанії. Суть його полягає в тому, що бюджетні місця «йдуть» в ті ВНЗ, куди прагнуть вступити абітурієнти з найвищими балами. При цьому вступник має виставити пріоритетність своїх заяв, в залежності від чого і будуть потім складені списки рекомендованих до зарахування на місця держзамовлення.