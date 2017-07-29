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Саакашвили назвал Ахметова главным мотиватором Порошенко

Саакашвили назвал Ахметова главным мотиватором Порошенко
Лишенный украинского гражданства глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили дал интервью корреспондентам издания «Украинская правда», в ходе которого назвал известного украинского бизнесмена Рината Ахметова «основным мотиватором» нынешнего президента Петра Порошенко. Об этом сообщает replyua.net.

«Сейчас Ахметов - основной моттиватор Порошенко. Они друг к другу относятся с чувством ненависти, но в то же время, они сильно друг другу нужны. Можно уже говорить о семейных связях, принимая во внимание то, что Марина Порошенко на телеканале «Украина», которым владеет Ахметов, ведет свою рубрику «В ритме спорта», - сказал Саакашвили, добавив, что Петр Порошенко «всегда сам принимает единоличные решения, но Ахметов всегда являлся главным мотиватором».

К тому же, экс-президент Грузии добавил, что своим указом от 24 июля 2017 года глава украинского государства принял решение о включение в состав комиссии по гражданству представителя министра внутренних дел Арсена Авакова – государственного секретаря МВД Алексея Тахтая, для того, чтобы «разделить ответственность». «Он хорошо понимал, к чему это решение приведет», - подчеркнул Саакашвили.
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