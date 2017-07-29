Компания Qatar Airways начала распродажу билетов на рейсы из Украины

Авиаперевозчик Qatar Airways официально зашел на рынок Украины 28 июля, в пятницу. Как информирует replyua.net со ссылкой на avianews.com, в первые дни начала работы на украинском рынке компания будет продавать дешевые билеты на рейсы из Украины.
Акционные тарифы будут действовать только при покупке билетов сразу в обе стороны, только на двоих в рамках одного бронирования. В частности, речь идет о рейсах из Киева в Азию, Африку и Австралию с пересадкой через Доху. Купить акционные билеты можно до 14 августа на рейсы, которые будут осуществляться с 28 августа до 30 сентября 2017 года. В авиакомпании озвучили цены на акционные тарифы.
Перелет Киев-Пекин обойдется всего в 450 евро, а билет туда-обратно на рейс Киев-Коломбо будет стоить от 421 евро. Напомним, что перевозчик Qatar Airways заявил о заходе на украинский рынок 13 июля. Эта компания является одной из самых известных в мире. Рейс Киев-Доха будет выполняться семь раз в неделю.