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Украина экспортировала в США крупнейшую партию конопли

Украина экспортировала в США крупнейшую партию конопли
«Арника», украинская агропромышленная группа, экспортировала в Соединенные Штаты тридцать тысяч тонн семян технической органической конопли.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Латифундист, украинскую коноплю приобрел Государственный университет Адамса, расположенный в Колорадо. По словам Константина Полозова, коммерческого директора украинской компании, это был рекордный объем поставок, который имеет историческое значение для Соединенных Штатов. «В США выращивание конопли было запрещено еще в 1936 году. При этом правительство не различало техническую коноплю и марихуану. И лишь в 2014 в США вышел фермерский закон, который позволял выращивать коноплю в исследовательских целях», отметил Полозов.

Он подчеркнул, что университет согласовывал с Минсельхозом США поставки технической конопли из европейских стран, и Управление по борьбе с наркотиками дало это разрешение, причем впервые. Коноплю поставляли на самолетах с остановкой в Германии. В настоящее время семена уже доставлены в университет, и ученые с их помощью проводят исследования. Позже коноплю посеют в нескольких американских штатах.
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