Саакашвили рассказал об угрозах со стороны Порошенко

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил о том, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно ему угрожал. Как информирует replyua.net, об этом политик рассказал в интервью Украинской правде.
«У меня была двухчасовая встреча с Порошенко в марте этого года на Мальте. Это было 2 часа угроз и шантажа с его стороны. С тех пор я сталкивался с различными неприятностями, я думаю, что это было его последнее предупреждение», заявил политик. По его словам, Порошенко требовал прекратить критику в свой адрес и остановиться, перестать выполнять планы Путина по раскачиванию Украины. Саакашвили также утверждает, что якобы глава государства введет военное положение, если он будет добиваться досрочных выборов в Украине, на что Саакашвили ему заявил, что у президента нет таких сил.
«Поэтому он сказал, что даже если мы не введем военное положение, мы будем принимать индивидуальные меры. И так угрожающе на меня посмотрел», отметил бывший глава Одесской области. По его словам, он будет обращаться в суд.