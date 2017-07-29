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Скандал на фабрике Roshen: ребенка в инвалидном кресле не пустили на экскурсию

Скандал на фабрике Roshen: ребенка в инвалидном кресле не пустили на экскурсию
Желающего посетить экскурсию на кондитерской фабрике Roshen Егора Панасюка, передвигающегося на коляске для инвалидов, не пустили в помещение. Как сообщает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице сообщил Виктория Панасюк, мама мальчика.

«Это был первый случай, когда нам не дали разрешения посетить ранее заказанную экскурсию, и причиной такой ситуации стала инвалидность. Организаторы заблаговременно пытались узнать у Roshen, есть ли возможность провести экскурсию для ребенка с инвалидностью. У меня был разговор с Натальей, старшим экскурсоводом. И она тоже сказала, что нам отказали по причине того, что экскурсия ограничена во времени, у нас коляска, поэтому мы задержи группу», – написала она. Также Панасюк отметила, что ее ребенку предложили в течение полутора часа ждать, пока ему вынесут сладкий подарок.

«Я спросила, почему так произошло и куда я могу обращаться, чтобы выяснить, есть ли у людей с ограниченными возможностями вообще право на экскурсию на Roshen. Мне посоветовали написать обращение в главный офис к менеджеру по рекламе» – заявила мама ребенка. Вместе с тем, Виктория Панасюк не назвала город, в котором ее ребенка не пустили на экскурсию.
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