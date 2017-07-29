валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Кабмин дал финансовый прогноз на три года

Кабмин дал финансовый прогноз на три года
Министерство экономики и развития Украины подготовило новые расчеты, согласно которым Кабинет министров представил обновленный финансовый прогноз на ближайшие три года, до конца 2020 года.

Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, согласно этому прогнозу, в Украине повысится средняя зарплата, будет расти ВВП, а инфляция будет несколько ниже, чем темпы роста заработной платы. Впрочем, в прогнозе отсутствует курс гривны на ближайшие три года, однако авторы документа утверждают, что если не возникнет форс-мажорных ситуаций, национальная валюта за это время не только не обесценится, но и укрепится на фоне ведущих мировых валют. В довольно реалистичном прогнозе рост ВВП должен достигать четырех процентов в год, повышение зарплаты может достичь 50 процентов, и в 2020 году средняя зарплата по стране будет составлять около десяти с половиной тысяч гривен.

Реальные доходы граждан должны увеличиться на 15 процентов, если сравнивать их с уменьшением роста инфляции. Также в прогнозе отмечается, что Украина нарастит экспорт и импорт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
28 июл 2017
8296

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Чтоб раз и навсегда расставить все точки над «і» в ситуации с лишением гражданства Михаила Саакашвили нужно понять, что его экстрадиции от нас требует Грузия. Бесконечно отказывать в экстрадиции

28 июл 2017
5770

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

В законопроекте о новых санкциях против России, Ирана, Северной Кореи, в части, касающейся РФ, есть пункты, в которых, кроме санкций, определены приоритеты во внешней политике. Поскольку в США

Последние новости

Компания Qatar Airways начала распродажу билетов на рейсы из Украины

Как лучше организовать переезд?

Фотограф из Франции показал, что может произойти, если не выбрасывать мусор ровно 4 года

Ночное похудение - новый тренд

Ким Чен Ын выступил с новым предупреждением в адрес США

«Из-за Крыма Россия деградирует»: эксперт указал на ужасающую тенденцию

Саакашвили: из-за Порошенко я мог остаться в Африке

Хербст озвучил главные достижения Украины при Петре Порошенко

Политолог: США – единственная страна, усиливающая санкции, но насколько эффективно они это делают?

Эксперт рассказал, что в США есть мера, которая намного мощнее 9-го пакета санкций

«Об этом знает каждый из них»: Цимбалюк рассказал о горькой правде для военных России

Украина экспортировала в США крупнейшую партию конопли

Саакашвили рассказал об угрозах со стороны Порошенко

Блогер: Украина – это президентский рейтинг Саакашвили два года тому назад и проклятия грузинского реформатора уже сегодня

Президент США подпишет закон об ужесточении антироссийских санкций

Кабмин дал финансовый прогноз на три года

Эксперты назвали несколько продуктов, которые не дают набрать лишний вес

Саакашвили: буду жить в транзитной зоне «Борисполя»

Политолог рассказал, какая может быть коалиция, если провести досрочные выборы

Портников: прежде всего, Саакашвили должен научиться уважать страну, предоставившую ему убежище

 Новости за день