Кабмин дал финансовый прогноз на три года

Министерство экономики и развития Украины подготовило новые расчеты, согласно которым Кабинет министров представил обновленный финансовый прогноз на ближайшие три года, до конца 2020 года.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, согласно этому прогнозу, в Украине повысится средняя зарплата, будет расти ВВП, а инфляция будет несколько ниже, чем темпы роста заработной платы. Впрочем, в прогнозе отсутствует курс гривны на ближайшие три года, однако авторы документа утверждают, что если не возникнет форс-мажорных ситуаций, национальная валюта за это время не только не обесценится, но и укрепится на фоне ведущих мировых валют. В довольно реалистичном прогнозе рост ВВП должен достигать четырех процентов в год, повышение зарплаты может достичь 50 процентов, и в 2020 году средняя зарплата по стране будет составлять около десяти с половиной тысяч гривен.
Реальные доходы граждан должны увеличиться на 15 процентов, если сравнивать их с уменьшением роста инфляции. Также в прогнозе отмечается, что Украина нарастит экспорт и импорт.