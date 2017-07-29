Саакашвили: буду жить в транзитной зоне «Борисполя»

Михаил Саакашвили, грузинский политик, лишенный украинского гражданства, заявил о том, что найдет способ, как снова попасть в Украину. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, бывший глава Одесской области собирается жить в транзитной зоне «Борисполя».
«Я буду жить в транзитной зоне аэропорта "Борисполь". Там сделан хороший ремонт, мой друг там директор. Я надеюсь, что он найдет мне там укромное место. Это шутка, но я найду возможности. Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник», отметил Саакашвили. По его словам, он знает абсолютно все лазейки, поэтому без труда попадет в Украину.
Политик также подчеркнул, что обращается лично к Петру Порошенко, чтобы тот помнил об этом. Напомним, что Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Саакашвили, когда тот находился в Соединенных Штатах. Грузинский политик заявил, что таким способом Порошенко устранил конкурента.