В Госпогранслужбе не намерены впускать Саакашвили в Украину

В беседе с журналистами издания «Главком» Олег Слободян, занимающий должность помощника главы ГПСУ, заявил, что представляемое им ведомство не намерено пропускать на украинскую территорию экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили в случае его попытки прибыть в страну. Об этом сообщает replyua.net.
«Наши действия будут соответствовать рамкам законам. Если не обращать никакого внимания на фамилии, то у гражданина, имеющего на руках недействующий паспорт, нет права на пересечение украинской границы. У человека, лишившегося гражданства, уже незаконный паспорт, а это означает отмену каких-либо оснований для автоматического лишения границы», - сказал Слободян, подчеркнув, что задержание граждан не является компетенцией ведомства.
«Мы должны иметь соответствующее поручение для выполнения некоторых процедур. С юридической точки зрения этим занимаются сотрудники подразделения Нацполиции. Я не слышал, чтобы такая информация была распространена, но даже если бы я и знал, у меня нет права на разглашение данных», - сказал Слободян.