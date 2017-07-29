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Политолог: В Украине началась новая «движуха», есть предпосылки третьего Майдана

Политолог: В Украине началась новая «движуха», есть предпосылки третьего Майдана
Российский политолог Станислав Белковский в интервью телеканалу «Дождь» предположил, что ныне сложившиеся в Украине условия могут стать причиной третьего Майдана. Как передает replyua.net, так эксперт прокомментировал новость о лишении украинского гражданства экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

«В Украине уже началась новая «движуха», очевидно есть все предпосылки для третьего Майдана. Все это потому, что украинский президент Петр Порошенко прибег к лишению своего бывшего соратника и нынешнего соперника украинского гражданства. Это – точное повторение технологии его предшественников, которая, как известно, ранее заканчивалась Майданами», - считает Белковский.

Эксперт также отметил, что среди украинцев по этой причине «наблюдается радостное возбуждение». Политолог также напомнил, что президент Порошенко «забыл об огромном количестве бойцов АТО из ряда других стран, которым было обещано паспорта Украины, но так и не дали». В конце концов, Станислав Белковский считает, что правосудие в Украине «начало возвращение во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича».
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