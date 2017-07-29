валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Тысячи студенты с оккупированных территории будут поступать в украинские ВУЗы

Тысячи студенты с оккупированных территории будут поступать в украинские ВУЗы
Оксана Белик, руководитель государственного предприятия Инфоресурс, сделала заявление о том, что в текущем году в высшие учебные заведения Украины подали документы для поступления около 2100 человек, проживающих в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, информирует replyua.net.

По словам Белик, речь идет о тех абитуриентах, которые сдавали ВНО. Интересно и то, что до сих пор, спустя три с половиной года после присоединения Крыма к России, абитуриенты с аннексированного полуострова также подают документы на поступление в украинские ВУЗы. В этом году таких абитуриентов было 235.

Также Белик отметила, что заявления все еще принимаются, поэтому через несколько недель число абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Крыма может существенно увеличиться. Ранее сообщалось, что во вторник, 26 июля, закончилась регистрация заявлений абитуриентов для получения степени бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
28 июл 2017
6287

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Чтоб раз и навсегда расставить все точки над «і» в ситуации с лишением гражданства Михаила Саакашвили нужно понять, что его экстрадиции от нас требует Грузия. Бесконечно отказывать в экстрадиции

28 июл 2017
5272

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

В законопроекте о новых санкциях против России, Ирана, Северной Кореи, в части, касающейся РФ, есть пункты, в которых, кроме санкций, определены приоритеты во внешней политике. Поскольку в США

Последние новости

По запросу США в Европе задержаны российские хакеры

Поединок состоится: точная информация о бое Джошуа-Кличко

Тысячи студенты с оккупированных территории будут поступать в украинские ВУЗы

В России назвали причину отключения электроснабжения в Крыму

120 кг – это не шутки: врачи предупредили Мэрайю Кери о проблемах со здоровьем

В выходные украинцы отдохнут от жары, но в понедельник она снова вернется

Билл Гейтс снова возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов

В «Укрзализныци» сделали настораживающее заявление

Відомо, скільки американських дипломатів змушенні будуть покинути територію РФ через контрзаходи Москви

У Латвії каратимуть в’язницею за підтримку сепаратистів Донбасу

Знахідка на дні Бристольської затоки шокувала дослідників

У Пентагоні підтвердили інформацію про черговий запуск ракети у КНДР

Гарна ідея для України: Латвія ввела відповідальність за підтримку терористів ЛДНР

Тільки спробуйте сказати, що в Україні нічого не міняється – блогер

Заступник Авакова є фігурантом справи про хабарництво – ЗМІ

Пхеньян стал еще ближе к своей заветной цели – прямым переговорам со Штатами о мире и дружбе

Блогер: скоро всі російські «консерви» будуть виявлені і жорстоко покарані

США опубликуют в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов

Німеччина проігнорує американські санкції проти Росії

Кримський Бандерівець: укроакула-диверсант перекусила кабелі, залишивши окупований Крим без світла

 Новости за день