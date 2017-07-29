Тысячи студенты с оккупированных территории будут поступать в украинские ВУЗы

Оксана Белик, руководитель государственного предприятия Инфоресурс, сделала заявление о том, что в текущем году в высшие учебные заведения Украины подали документы для поступления около 2100 человек, проживающих в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, информирует replyua.net.
По словам Белик, речь идет о тех абитуриентах, которые сдавали ВНО. Интересно и то, что до сих пор, спустя три с половиной года после присоединения Крыма к России, абитуриенты с аннексированного полуострова также подают документы на поступление в украинские ВУЗы. В этом году таких абитуриентов было 235.
Также Белик отметила, что заявления все еще принимаются, поэтому через несколько недель число абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Крыма может существенно увеличиться. Ранее сообщалось, что во вторник, 26 июля, закончилась регистрация заявлений абитуриентов для получения степени бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).