В «Укрзализныци» сделали настораживающее заявление

Средний возраст пассажирских вагонов в Украине приближается к 32 годам, а уровень износа составов достигает почти 93 процентов. Как информирует replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе «Укрзализныци».
"Результатом многолетнего невыполнения планов по обновлению пассажирского парка является средний возраст вагонов - 31,8 год, а общий процент износа - 92,8%. Кроме того, парк вагонов постоянно уменьшается из-за достижения предельного срока эксплуатации. Нормативный срок службы вагонов 28 лет", говорится в заявлении компании. В УЗ уточнили, что после капитального ремонта вагоны могут прослужить еще несколько лет, однако не более 41 года. В рабочем парке УЗ сейчас 3100 пассажирских вагонов, а в инвентарном парке – порядка четырех с половиной тысяч. В нерабочем парке планируется списать семьсот вагонов, около 450 вагонов необходимо капитально отремонтировать, еще двести вагонов пройдут плановый ремонт.
Всего 38 процентов вагонов в настоящий момент оборудованы системой кондиционирования, в десяти процентах вагонов имеются вакуумные туалеты. Лишь в трех процентах плацкартных вагонов можно найти кондиционеры.