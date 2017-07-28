Заступник Авакова є фігурантом справи про хабарництво – ЗМІ

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова Вадим Троян , повідомлення про затримання якого раніше з’являлася в ЗМІ, є фігурантом кримінальної справи, порушеної за статтею про хабарництво, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це свідчить текст ухвали Печерського районного суду Києва від 25 липня, що потрапила до рук журналістів ТСН. Відомо, що під час закритого судового засідання сторона обвинувачення просила суд надати дозвіл на проведення обшуків у робочих кабінетах 2 співробітників Голосіївського управління Нацполіції – Станіслава Серебряка та Михайла Жушмана. У тексті ухвали повідомляється, що досудове розслідування встановило, що Шамрай І.М. спільно з заступником Цивільного корпусу «Азов» Бржезинським В.І. та заступником глави МВС Вадимом Трояном вимагали у Шомана С.В. хабар загальним розміром 1 мільйон гривень. За цю суму зазначені особи обіцяли, що правоохоронці притягнуть до кримінальної відповідальної представників Державної фіскальної служби у Голосіївському районі Києва за нібито умисне перешкоджання у діяльності ТОВ «Агрокруп» та ТОВ Група компаній «Смарт». Крім того, Шоману обіцяли повернути 170 тисяч гривень боргу.
Речник МВС Артем Шевченко заявив журналістам ТСН, що Троян дійсно брав участь у слідчих діях у цій справі, однак обшуки в його кабінеті не проводилися. Натомість генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Бржезинський, Шамрай і Іваштенко були затримані через підозру систематичному вимаганні грошей у підприємців. За даними Луценка, загалом було проведено 13 обшуків, в тому числі і в помешканні Трояна, однак у нього коштів виявити не вдалося.