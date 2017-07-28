Порошенко рассказал о новой большой победе в Украине

Петр Порошенко, президент Украины, выступил с обращением, заявив о том, что завершился конкурс по формированию нового Верховного суда Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента Украины, глава государства отметил, что конкурс был уникальным, и многие вещи, которые там происходили, делались в Украине впервые.
«Это и дает мне веские основания попросить несколько минут вашего внимания, чтобы объяснить исключительную важность этого процесса. Впервые в истории нашей страны формирование Верховного суда происходит путем открытого, прозрачного и чрезвычайно соревновательного конкурса», отметил Порошенко. По его словам, конкурс был семь человек на место, и каждого досконально проверяли и на добропорядочность, и на психологическую устойчивость, и на многое другое.
Президент подчеркнул, что для Украины это стало большим достижением, поскольку ни в одном европейском государстве еще не было такого отбора судей с таким конкурсом и сильнейшим влиянием общественности. По словам главы государства, в финал вышли 120 кандидатов, и их теперь будут проверять в Высшем совете правосудия, после чего он приготовит президентский указ.