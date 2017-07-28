валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Минздрав закупит лекарства на 6 миллиардов гривен

Минздрав закупит лекарства на 6 миллиардов гривен
На сайте Министерства здравоохранения появилась информация о том, что по государственным программам международные организации закупят лекарственные препараты на сумму 5 миллиардов 900 миллионов гривен.

Как информирует replyua.net, в ведомстве отметили, что закупки планируется осуществлять по программе развития ООН, также их сделают британское агентство Crown Agents и Детский фонд ЮНИСЕФ. «По некоторым программам за бюджет этого года нам удалось достичь экономии почти 60 процентов. Это позволяет обеспечить большее количество пациентов необходимым лечением», отметила Ульяна Супрун, глава Минздрава Украины. Что касается прошлых закупок, то в 2016 году шесть из восьми купленных вакцин еще не были зарегистрированы в нашей стране, некоторые вакцины были куплены в восемь раз дешевле, чем ранее.

Кроме того, в прошлом году на закупку препаратов было выделено чуть меньше четырех миллиардов гривен. За средства бюджета 2016 года международными организациями было закуплено 96 процентов лекарств, вакцин и медицинских изделий по 37 программам.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
27700

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

Последние новости

Блогер: без України Кремль не може навіть забезпечити Крим електроенергією

Чекайте відповіді, гади – віце-прем’єр РФ Рогозін, літак якого не пустила Румунія

Политолог: и кто после такого прецедента должен ответить за назначение Саакашвили главой Одесской области?

Блогер: моя вам порада – тікайте з Росії якомога швидше, бо він вже близько

Захарова: Россия вводит "жесткие санкции" против США

Порошенко рассказал о новой большой победе в Украине

Минздрав закупит лекарства на 6 миллиардов гривен

Більше 90 % вагонів пасажирських потягів зношені – Укрзалізниця

К крымским санкциям Евросоюза присоединились еще пять государств

Эксперт: почему-то крестный ход МП за миром направился в Киев, хотя должен бы в Москву

США відреагували на «дзеркальні» російській санкції

Через три года аннексии Крыма число людей, пересекающих административную границу, уменьшилось всего на треть

Корреспондент: Путин рассказал о бесконечном хамстве, за которое придется отвечать

Ученые объяснили, почему некоторые люди не умеют чувствовать себя счастливыми

Всемирный банк предоставил отчет по Украине с картой без Крыма

Последствия страшного урагана в Стамбуле

Гудков: американцы еще не ввели санкции, а Россия уже позорится зеркальными мерами

У Росії підтвердили, що донецький журналіст Асєєв перебуває у бойовиків "ДНР"

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

Новак: в 2018 году будет проведен капитальный ремонт трассы Днепр-Николаев

 Новости за день