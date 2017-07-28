Минздрав закупит лекарства на 6 миллиардов гривен

На сайте Министерства здравоохранения появилась информация о том, что по государственным программам международные организации закупят лекарственные препараты на сумму 5 миллиардов 900 миллионов гривен.
Как информирует replyua.net, в ведомстве отметили, что закупки планируется осуществлять по программе развития ООН, также их сделают британское агентство Crown Agents и Детский фонд ЮНИСЕФ. «По некоторым программам за бюджет этого года нам удалось достичь экономии почти 60 процентов. Это позволяет обеспечить большее количество пациентов необходимым лечением», отметила Ульяна Супрун, глава Минздрава Украины. Что касается прошлых закупок, то в 2016 году шесть из восьми купленных вакцин еще не были зарегистрированы в нашей стране, некоторые вакцины были куплены в восемь раз дешевле, чем ранее.
Кроме того, в прошлом году на закупку препаратов было выделено чуть меньше четырех миллиардов гривен. За средства бюджета 2016 года международными организациями было закуплено 96 процентов лекарств, вакцин и медицинских изделий по 37 программам.