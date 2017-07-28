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Більше 90 % вагонів пасажирських потягів зношені – Укрзалізниця

Більше 90 % вагонів пасажирських потягів зношені – Укрзалізниця
Прес-служба «Укрзалізниці» заявила, що в результаті проведених перевірок було встановлено, що наразі 92,8 % вагонів пасажирських потягів зношені і середній вік одного вагону сягає 31,8 років. інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

У прес-службі компанії зазначається, що до таких показників призвело те, що протягом багатьох років не виконувалися плани по оновленню пасажирського парку. Також зафіксовано тенденцію постійного зменшення парку вагонів через те, що ті досягають свого граничного терміну експлуатації і надалі є непридатними до використання й перевезення пасажирів. За останніми показниками, нормативний термін служби пасажирських вагонів складає 28 років, а після того, як вони пройшли комплексно-відновний ремонт – 41 рік. Наразі у робочому парку нараховується 3100 пасажирських вагонів Укрзалізниці, а в інвентарному – понад 4,5 тисячі одиниць. Передбачено, щонайближчим часом буде списано 700 вагонів, 200 підлягають плановому ремонту, а ще 445 – капітальному-відновлювальним роботам. Крім того, відомо, що системою кондиціонування забезпечені лише 1168 вагонів або близько 38 %, а 10 % вагонів або 307 одиниць мають вакуумні вбиральні. З загальної кількості вагонів 1444 є плацкартними і з них лише 45 обладнані системою кондиціонування.

При цьому всього за останні 25 років «Укрзалізниця» придбала лише 583 вагони. В цьому ж році планується закупити 50 вагонів і модернізувати 153 одиниці, а на наступні роки досягти темпу оновлення рухомого складу по 250-300 вагонів щорічно.
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