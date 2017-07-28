Эксперт: почему-то крестный ход МП за миром направился в Киев, хотя должен бы в Москву

Крестный ход, который состоялся вчера в Киеве, – это традиционная уставная культовая практика, которая осуществляется в большинстве христианских церквей. В то же время в эти мероприятия могут вкладываться определенные контексты, которые так или иначе продиктованы Москвой, ведь в России уже давно государство вне политики только на бумаге. На самом же деле Московский патриархат полностью подконтролен Кремлю. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал ведущий научный сотрудник отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований Сергей Здиорук.
По его словам, конечно же очень хорошо, что вчера Московский патриархат не сумел дестабилизировать ситуацию, не было допущено никаких провокаций. «Если мы вспомним крестный ход за мир год назад, то почему они шли за миром не в Москву, Казань, на Дальний Восток, откуда идет угроза, они шли на Киев», – отметил эксперт.
Сергей Здиорук отметил, что сама сущность Московского патриархата в том, что он просто идеологическое орудие в руках политического истеблишмента России. Это обусловлено тем, что он подчиняется исключительно законодательству Российской Федерации.