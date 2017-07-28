Новак: в 2018 году будет проведен капитальный ремонт трассы Днепр-Николаев

Славомир Новак, руководитель Укравтодора, провел инспектирование трассы Днепр-Николаев и заявил о том, что Н-11 в следующем году будет полностью отремонтирована.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, по одной из самых «убитых» дорог Украины Новак «прокатился» вместе с Алексеем Савченко, главой Николаевской областной государственной администрации. Савченко лично приглашал главу Укравтодора, поскольку ранее поступили жалобы на качество ремонта и на материалы. «В этом году мы будем продолжать ремонт трассы Н-11 на Днепр. А в следующем году это станет нашей главной целью – закончить ремонт трассы "Днепр-Николаев". Наш общий принципиальный подход с губернатором Николаевщины – сделать эту дорогу быстро и качественно», заявил Новак.
Также Савченко и Новак объяснили, что в следующем году ремонт трассы станет приоритетной задачей, и для того, чтобы работы были выполнены в срок, планируется разработать отдельную государственную программу. Новак подчеркнул, что ремонт должен быть закончен в следующем году, поскольку порты Черного моря необходимо соединить со всей Украиной качественными дорогами, также нужны трассы до Северного и Балтийского морей.