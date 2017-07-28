СБУ запретила въезд в Украину «голубю мира»

Митя Фомин, известный российский исполнитель, назвавший себя голубем мира, не сможет приехать в Украину в ближайшие три года. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, Служба безопасности запретила Фомину въезд в Украину на три года.
«Руководствуясь частью первой статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территорию страны указанном гражданину России сроком на 3 года», сказано в заявлении СБУ. Нужно отметить, что Фомин гастролировал в Крыму, а также приезжал на музыкальный фестиваль во Львов, где в интервью заявил, что Крым является частью России.
Более того, Фомин отметил, что бывает частым гостем в Украине и не боится сюда приезжать, поскольку считает себя «голубем мира». Вскоре после такого заявления в СБУ подчеркнули, что обязательно проверят слова российского исполнителя.