валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

СБУ запретила въезд в Украину «голубю мира»

СБУ запретила въезд в Украину «голубю мира»
Митя Фомин, известный российский исполнитель, назвавший себя голубем мира, не сможет приехать в Украину в ближайшие три года. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, Служба безопасности запретила Фомину въезд в Украину на три года.

«Руководствуясь частью первой статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и статьей 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территорию страны указанном гражданину России сроком на 3 года», сказано в заявлении СБУ. Нужно отметить, что Фомин гастролировал в Крыму, а также приезжал на музыкальный фестиваль во Львов, где в интервью заявил, что Крым является частью России.

Более того, Фомин отметил, что бывает частым гостем в Украине и не боится сюда приезжать, поскольку считает себя «голубем мира». Вскоре после такого заявления в СБУ подчеркнули, что обязательно проверят слова российского исполнителя.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
26404

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

Последние новости

Гудков: американцы еще не ввели санкции, а Россия уже позорится зеркальными мерами

У Росії підтвердили, що донецький журналіст Асєєв перебуває у бойовиків "ДНР"

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

Новак: в 2018 году будет проведен капитальный ремонт трассы Днепр-Николаев

СБУ запретила въезд в Украину «голубю мира»

Синоптик: в последние выходные дни июля погода начнет меняться

Україна продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова

Порошенко считает, что украинская церковь должна быть независимой от страны-агрессора России

На Полякова можуть внести ще одне подання до ВРУ

Путин больше не верит в возможность договориться с Трампом при нынешнем составе Конгресса, – дипломат

Американський посол у США прокоментував вимогу РФ щодо скорочення дипперсоналу

Тимошенко поспівчувала Саакашвілі, схрестивши пальці, – блогер

У Білій Церкві біля будинку підприємців пролунав вибух, є постраждалі

Через невідомий збій мешканці окупованого Криму вкотре залишилися без світла

Журналісти: вбивця три місяці «готувався» до вбивства Вороненкова , не приховуючись від камер

Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно

Праву руку Авакова упіймали на мільйонному хабарі – ЗМІ

Олег Пономарь: развею мечты русских – хоть с подписью Трампа, хоть – без, хоть с вето, - но Билл станет Законом

Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США

В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

 Новости за день