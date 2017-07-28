Порошенко считает, что украинская церковь должна быть независимой от страны-агрессора России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Константинополь признать автокефалию УПЦ. Такой призыв глава государства адресовал по случаю годовщины крещения Киевской Руси.
Как пишет у себя в Facebook известный украинский политолог Кирилл Сазонов, Петр Порошенко несомненно волнуется за судьбу нашей страны и действительно пытается приложить усилия для ее развития и процветания, но в некоторых случая нашему гаранту лучше жевать, чем говорить от лица всей страны. «Я вообще считаю УПЦ Московского патриархата пособниками террористов и одним из инструментов влияния агрессора, то есть поддержал бы полный запрет этих ребят в нашей стране, но я лицо неофициальное, даже праздное, как писал Булгаков. Могу себе позволить, а вот президент – нет», – написал Сазонов.
Он добавляет, что церковь от государства у нас по Конституции отделена, так что прежде, чем делать подобные заявления, правительству не мешало бы ввести для священнослужителей нормальные налоги и цены на газ, как для всех и больше не звать священников на мероприятия с участием власти.