У Білій Церкві біля будинку підприємців пролунав вибух, є постраждалі

На сторінці Головного управління Національної поліції у Київській області у Facebook повідомляється, що сьогодні опівночі у місті Біла Церква сімейна пара вийшла на прогулянку зі своєю собакою та побачили поруч з воротами цеглину, передає replyua.net. Чоловік підняв її, аби пересунути до іншого місця, проте через спрацювання саморобного вибухового пристрою стався вибух. Подружжя з пораненнями різного ступеню тяжкості було доставлене до медичного закладу.
На місце пригоди відразу прибули представники слідчо-оперативної групи Білоцерківського відділу поліції у супроводі медиків та фахфіців-вибухотехніків. У якості речових доказів поліцейськими було вилучено фрагменти саморобного вибухового пристрою. Потерпіла жінка 50-річного віку наразі у лікарні, де їй було поставлено діагноз відкритий перелом лівої ноги, травматичний шок. 41-річний чоловік був поранений у голову і ногу, також у нього діагностували контузію ока.
У зв’язку з цим фактом правоохоронці вже почали розслідування кримінального провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. В даний час правоохоронці намагаються встановити всі обставини злочину, також проводяться оперативно-розшукові заходи, аби з’ясувати, хто причетний до закладання вибухівки.