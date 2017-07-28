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Праву руку Авакова упіймали на мільйонному хабарі – ЗМІ

Праву руку Авакова упіймали на мільйонному хабарі – ЗМІ
За інформацією журналістів інформаційного агентства УНН, Вадима Трояна, який займає посаду заступника керівника МВС, було упіймано на отриманні хабара в особливо великому розмірі, передає replyua.net. Водночас жодних офіційних підтверджень цієї новини наразі немає.

Зазначимо, що сьогодні у ГПУ булл повідомлено про факт затримання заступника очільника однієї з громадських організацій, разом з його спільником та помічником посадової особи МВС. Відомо, що від співробітника однієї з компаній вони вимагали півча мільйони гривень, при цьому погрожуючи життю та здоров’ю.

Правопорушники вимагали кошти в обмін за те, щоб Нацполіція не залучала до кримінальної відповідальності співробітників Державної фіскальної служби у одному із районів української столиці. У відповідності до повідомлення, група податківців перешкоджала працювати підприємству. Більше того, за ці кошти особи, яким оголосили про підозру, погрожували «здійсненням психологічного та фізичного тиску на високопосадовців одного з підприємств», аби підприємств отримало кошти, поставляючи нібито низькоякісну виробничо-технічну продукцію.
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