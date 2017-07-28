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Опрос: большинство украинцев хотят получать «белую зарплату»

Опрос: большинство украинцев хотят получать «белую зарплату»
Портал Обозреватель провел опрос среди украинцев и выяснил, что больше половины взрослых граждан хотели бы получать прозрачную зарплату, а не выплаты в конвертах. Как сообщает replyua.net, согласно результатам опроса, только 31 процент респондентов заявили, что их будет устраивать зарплата в конверте, остальные 69 процентов предпочитают «белую» заработную плату, то есть официальную.

Напомним, что большой скандал разгорается вокруг нового законопроекта №6489, за который депутаты проголосовали в первом чтении. Если он будет принят, в Украине будет распространяться неофициальное трудоустройство. Кроме того, этот законопроект предусматривает отмену штрафов за наем работников без официального договора, а также ослабление государственного контроля.

Многие эксперты уже пришли в ужас, отмечая, что этот закон один из самых худших за последние годы, и он крайне негативно повлияет на украинскую экономику. Нужно отметить, что источник в Минсоцполитики ранее заявил, что рост задолженности по зарплате в Украине как раз связан с новым законом – работодатели не платят зарплату, поскольку ждут, когда закон вступит в силу.
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