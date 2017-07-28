Публицист пояснил, в чем главная суть силы РФ против Украины

Известный в России публицист и блогер Владимир Голышев дал интервью изданию «Обозреватель», в ходе которого заявил, что Россия в настоящее время не располагает теми или иным стратегическим целями относительно Украины, а главная сила Москвы заключается в слабости Киева, информирует replyua.net.
«Москва не разработала никакой стратегии относительно Украины, хотя ранее подобные планы существовали. С самого начала суть действий Кремля заключалась в захвате юго-восточных областей Украины и Приднестровья, но только при помощи чужих рук, задействовав экспертов в сфере спецопераций. Впрочем, эта задача оказалась провальной. Затем Путин поставил еще одну задачу, ее суть заключалась в строительстве сухопутного коридора до Крыма. И на этом реальные задачи себя просто исчерпали», - заявил Голышев.
«Слабая Украина – это сила России», - добавил он. Публицист считает, что речь идет о «сообщающихся сосудах». «Пока в Украине не было армии, способной к оборонительным действиям, пока отсутствовало вменяемое и волевое командование и пока в самом украинском государстве отсутствовали определенные красные линии, Москва что угодно могла делать», - сказал Голышев.