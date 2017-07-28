Украинские производители агропродукции расширяют рынок для экспорта

В пресс-центре Госпродпотребслужбы сообщили о том, что агропроизводители занимаются поиском новых рынков сбыта, исходя из учета запроса бизнеса, передает replyua.net.
Согласно заявлению ведомства, количество предприятий Украины, получивших право эксперта продукции животного происхождения, сейчас возросло до 728, и, по словам Владимира Лапы, главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, в текущем году благодаря совместным усилиям государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок продукции животного происхождения. В прошлом и текущем году украинские производители нашли новые рынки сбыта: в Китай теперь экспортируются говядина и молочка, в Евросоюз – молочные продукты, в ОАЭ – говядина, мясо птицы и овец, в Израиль – корма для домашних животных и яйца, в Танзанию и Ливан – мясо птицы, в Сербию – мясо птицы, в Гонконг – яйца, в Черногорию – мед и мясо птицы, в Египет – говядина, в Саудовскую Аравию – мясо птицы и продукты из него.
В страны Евросоюза теперь поставлять свою продукцию может сразу 281 предприятие Украины, из них сто предприятий являются производителями пищевой продукции.