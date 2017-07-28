Украинский дипломат дал четкий ответ на скандальное заявление итальянского посла о Крыме

Заявление посла Италии в Москве Чезаре Рагальини о том, что в незаконно аннексированном Россией Крыму был проведен честный и легитимный «референдум», не совпадают с официальной точкой зрения правительства представляемой им страны. Как передает replyua.net, соответствующая точка зрения была представлена послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным на официальной Facebook-странице дипломатической миссии.
«Остается неясно, как может посол, не скрывая этого, делать заявление, которое находится вне пределов его компетенции. Хотим напомнить, что Италия ничего не имеет против глубокого сотрудничества и интеграционного процесса Украины в европейские и евроатлантические структуры», — отметил представитель украинской дипломатии. При этом, Перелыгин подчеркнул, что его итальянский коллега забыл один факт: Крым не является суверенным государством, а частью украинской территории.
«Можно было подумать, что заявление Чезаре Рагальини свидетельствует об изменении точки зрения официального Рима, но на самом деле это не так. Данная точка зрения была представлена только в статье Corriere della Sera, внешнеполитическому ведомству это еще предстоит исправить», - сказано в заявлении.